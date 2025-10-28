Tek hayali umreye gitmekti: Milletvekili Ersoy hayalini gerçekleştirdi

Fatma hanım'ın umre hayalini gerçekleştiren Baki Ersoy şunları söyledi:

"Kayseri İyilik Abisi’nin paylaşımında gördüğümüz, tek hayalinin umre ziyareti olduğunu öğrendiğimiz Fatma kardeşimize bir söz verdik. Bu söz doğrultusunda işlemlerini başlattık ve hamdolsun bugün nihayete erdirdik.

Fatma kardeşimiz, 6 Kasım’da kutsal topraklara umre ibadetini gerçekleştirmek üzere yola çıkacaktır. Yolculuğu öncesinde herhangi bir eksikleri olup olmadığını kontrol etmek üzere arkadaşlarımız kendilerini ziyaret etti.

Güzel kardeşimizin ve kıymetli annesinin yolu açık, ibadetleri kabul olsun.

Biz gücümüz yettiğince, her bir vatandaşımızın hayallerine dokunmaya; umutlarını çoğaltmaya ve dualarına ortak olmaya son nefesimize kadar devam edeceğiz."