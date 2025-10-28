  • Haberler
  • Gündem
  • Tek hayali umreye gitmekti: Milletvekili Ersoy hayalini gerçekleştirdi

Tek hayali umreye gitmekti: Milletvekili Ersoy hayalini gerçekleştirdi

Kayseri İyilik Abisi'nin paylaştığı ve tek hayalinin umre ziyareti olduğunu belirten Fatma hanım'ın umreye gitme hayalini Kayseri Milletvekili Baki Ersoy gerçekleştirdi.

Tek hayali umreye gitmekti: Milletvekili Ersoy hayalini gerçekleştirdi

Fatma hanım'ın umre hayalini gerçekleştiren Baki Ersoy şunları söyledi:

"Kayseri İyilik Abisi’nin paylaşımında gördüğümüz, tek hayalinin umre ziyareti olduğunu öğrendiğimiz Fatma kardeşimize bir söz verdik. Bu söz doğrultusunda işlemlerini başlattık ve hamdolsun bugün nihayete erdirdik.

 

Fatma kardeşimiz, 6 Kasım’da kutsal topraklara umre ibadetini gerçekleştirmek üzere yola çıkacaktır. Yolculuğu öncesinde herhangi bir eksikleri olup olmadığını kontrol etmek üzere arkadaşlarımız kendilerini ziyaret etti.

 

Güzel kardeşimizin ve kıymetli annesinin yolu açık, ibadetleri kabul olsun.

 

Biz gücümüz yettiğince, her bir vatandaşımızın hayallerine dokunmaya; umutlarını çoğaltmaya ve dualarına ortak olmaya son nefesimize kadar devam edeceğiz."

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Tek hayali umreye gitmekti: Milletvekili Ersoy hayalini gerçekleştirdi
Tek hayali umreye gitmekti: Milletvekili Ersoy hayalini gerçekleştirdi
Başkan Palancıoğlu: 'Cumhuriyet 102 yıldır sönmeyen bir meşale!'
Başkan Palancıoğlu: “Cumhuriyet 102 yıldır sönmeyen bir meşale!”
Başkan Yalçın'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Yalçın’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Bünyan İğdecik Mahallesi Çevre Yolu çalışmaları tamamlandı
Bünyan İğdecik Mahallesi Çevre Yolu çalışmaları tamamlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın Cumhuriyet Meydanı’nda kutlanacak
500 bin sosyal konutun 7 bin 562'si Kayseri'ye yapılacak
500 bin sosyal konutun 7 bin 562’si Kayseri’ye yapılacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!