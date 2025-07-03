Tek kişi yaşamanın maliyeti 33 bin 586 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ’in her ay düzenli olarak yayımladığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” raporuna göre, Türkiye’de bekar bir çalışanın yaşama maliyeti haziran 2025’te 33 bin 586 lira oldu. Bu rakam, ocak ayında açıklanan net 22 bin 104 liralık asgari ücretin yaklaşık 11 bin 500 lira üzerinde.

TÜRK-İŞ’e göre ortalama bir bekar çalışanın aylık gideri ise şu şekilde;

Kira: 12 bin TL

Gıda: 9 bin TL

Fatura ve abonelikler: 3 bin TL

Ulaşım: 2 bin 500 TL

Kişisel bakım, sağlık, iletişim: 2 bin TL

Giyim, sosyal hayat, acil harcamalar: 5 bin TL.