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Tek kişi yaşamanın maliyeti 33 bin 586 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ'in haziran 2025 raporuna göre, yalnız yaşayan bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 33 bin 586 liraya yükseldi.

Tek kişi yaşamanın maliyeti 33 bin 586 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ’in her ay düzenli olarak yayımladığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” raporuna göre, Türkiye’de bekar bir çalışanın yaşama maliyeti haziran 2025’te 33 bin 586 lira oldu. Bu rakam, ocak ayında açıklanan net 22 bin 104 liralık asgari ücretin yaklaşık 11 bin 500 lira üzerinde.

TÜRK-İŞ’e göre ortalama bir bekar çalışanın aylık gideri ise şu şekilde;
Kira: 12 bin TL
Gıda: 9 bin TL
Fatura ve abonelikler: 3 bin TL
Ulaşım: 2 bin 500 TL
Kişisel bakım, sağlık, iletişim: 2 bin TL
Giyim, sosyal hayat, acil harcamalar: 5 bin TL.

Haber Merkezi

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