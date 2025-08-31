Tek tip kıyafet uygulamasıyla veliler, okul kıyafeti alışverişine yöneldi

Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu kararla tek tip kıyafet uygulamasına geçilmesiyle veliler çocuklarına okul kıyafeti almak maksadıyla okul kıyafeti satan işletmelere yöneldi.

Okul kıyafetleri fiyatları hakkında bilgiler veren İşletmeci İlhami İlgün, "Çocuklarımız yine heyecanlı. Okulumuz yine açılıyor. Yine okulun ilk aşamasındaki geçiş yolu olarak bizler tercih ediliyoruz. Şu anda geçen seneyle bu sene arasında %10 gibi bir fiyat farkımız var. O da ülke ekonomisine vurduğumuz zaman çok düşük kalıyor. Yani bir öğrencinin, ilkokula giden bir öğrencinin kıyafeti bin 300 bin 250 lira komple takım halinde. Yani baktığımız zaman aslında çantadan bile uygun fiyatlı ürünler vermeye çalışıyoruz. Ve artık devletimiz bu konuda da çok hassas. Kanserojen madde yaymayan ürünler yapıyoruz. Önceden serbest kıyafet falan diyorlardı ama tek tipe geçtik, çok şükür. Bütün okullarda da ayrımcılık olmadan insanların çocukları bir arada olacaklar. Vatandaşımızın hiçbir tepkisi yok. Şu anda buradaki gördüğünüz bütün müşterilerimiz de memnun bu şekilde alışverişini yapıyorlar. Hem kaliteli hem fiyatı uygun olduğu zaman sıkıntımız yok. Milli Eğitimimiz bütün okulların kıyafetlerini okul sitelerinde yayınlıyor. Bunu isteyen firmalar üretiyor. Yani öyle bir anlaşma gibi bir sistemimiz yok. Vatandaş dilediği yerden istediği şekilde, logosuz da olsa kıyafetini alıyor" ifadelerinde bulundu.