Tek yönlü ters şeride giren sürücüler, kazaya davetiye çıkarıyor

Kartal Katlı Kavşağı bağlantı yolları bölgesinde yer alan Tapu ve Kadastro 11’inci Bölge Müdürlüğü civarındaki yollarda sürücülerin kural ihlalleri çevre sakinlerinin ve esnafın tepkisine neden oldu. Araç sürücülerinin trafik levhalarına rağmen ara yollardaki tek yön olarak belirlenen güzergahlarda kuralları hiçe sayarak ters istikametten ilerlemesi kazalara davetiye çıkarıyor.

Bölge sakinleri, özellikle mesai saatlerinde yoğunlaşan trafik akışı sırasında bu ihlallerin daha sık yaşandığını belirtiyor. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar hem Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün hem de Gültepe Cezaevi’nin bu bölgede olması nedeniyle trafik akışının yoğunluk oluşturduğunu ifade ettiler.

Vatandaşlar, tek yön uygulamasının daha görünür hale getirilmesi ve sürücülerin trafik levhalarına uymaları konusunda yetkililerden çözüm bekliyor.