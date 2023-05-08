Tekden Fen ve Anadolu Lisesi'nde MSÜ'de üstün başarı

Milli Savunma Üniversitesi Sınavları’nda ilk 20 bin içerisinde 193 öğrencisi yer alan Tekden Fen ve Anadolu Lisesi büyük bir başarı elde etti.

Milli Savunma Üniversitesi Sınavları’nda ilk 20 bin içerisinde 193 Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencisi yer aldı. Akademik başarılarının yanında, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, ailelerinin ve öğretmenlerinin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Sınavda dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye veren Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Bu akademik başarı bizim için çok önemliydi. Bu Milli Savunma Üniversitesi’nin sınavlarına 610 bin kişi katılıyor. Bu başarı YKS öncesi çok önemli bir göstergedir. İnşallah YKS’de de bu başarıyı elde ederiz. Hatta daha büyük başarıları elde ederiz. Biz burada hiçbir zaman bir başarıyı görmezden gelen bir okul değiliz. Bu başarılar bizim için takdir edilmesi gereken başarılar. Burada yöneticilerimizden, eğitimcilerimizden, öğrencilerimize kadar herkesi tebrik ediyorum. Üstün gayretleriyle bu noktaya getirdiler. Akademik başarıyı önemsiyoruz ama bu bizim için yeterli değil. Dünyada da pek çok gelişmiş ülkede akademik başarının yanında CV’nize sosyal başarılarda girmesi gerekir ki sizi başarılı görsünler. Bizde bunu çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu. Dereceye giren öğrenci sayısı şu şekilde;

“İlk 100’de 4 derece, ilk binde 16 derece, ilk 5 binde 36 derece, ilk 10 binde 54 derece, ilk 20 binde 83 derece.”

Programın ardından Kemal Tekden, başarının mimarı öğretmenler ve öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekindi.