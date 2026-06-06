Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tekden: 'Çocuklar eğitilirken eğleniyor'

Tekden Koleji tarafından ‘Geleceğin Sınıfları Tekden’de’ sloganıyla Kayseri Park AVM’de ClassVr (sanal gerçeklik gözlüğü), ZSpace (3D etkileşimli öğrenme), Foldscope (kağıt mikroskop), Wızefloor (etkileşimli projeksiyon sistemi) ve Temel Çizgi İzleyen (robotik ve kodlama) projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa; Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış töreninin ardından projeleri deneyimleyen Başkan Tekden, öğrencilerin eğitilirken öğrendiğini ifade etti. Tekden Eğitim Kurumları olarak en başından itibaren eğitimde yenilikten yana olduklarını ve modern cihazları eğitimin içerisine katmaya önem verdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Tekden, “Eğitim çok hızlı gelişiyor. Özellikle yöntemler, araçlar çok hızlı değişiyor. Biz de Tekden Eğitim Kurumları olarak başından beri eğitimde yenilik taraftarıyız ve bu bakımdan modern cihazları eğitimin içine getirmeye, sokmaya çalışıyoruz. Daha önce okulun ilk açıldığında bütün sınıflarda akıllı tahta olan ilk, Türkiye'deki okuldu bizim okulumuz. Bugün de eğitimin içerisine üç boyutlu VR gözlüklerle eğitime girdiriyoruz. Yani çocuklar bütün konuları onun içerisinde çok daha net bir şekilde görebilecekler. Uzaya gidebilecekler, damarların içerisinde dolaşabilecekler. Bütün konularda bu böyle. Bunu çocuklarımız da çok ilgi görüyor, çocuklar tarafından. Eğitim eğlenceli oluyor. Bizim maksadımız da bu zaten, eğitimin eğlenceli olması. Çocuklar hem eğitilirken hem de eğleniyorlar. Bu bakımdan daha cazip oluyor. Tekden Eğitim Kurumları bu tür yeniliklere daima açık olarak bundan sonra da devam edecek” şeklinde konuştu.