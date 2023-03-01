Tekden Hastanesi yeniden hizmete başladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Kayseri'de ağır hasar alan bir binanın yanında bulunan Kayseri Özel Tekden Hastanesi, hasarlı binanın yıkımının ardından tekrar hizmet vermeye başladı.

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  • 01.03.2023 12:38
  • Güncelleme: 01.03.2023 12:46
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Tekden Hastanesi yeniden hizmete başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Kayseri’de ağır hasar alan bir binanın yanında bulunan Kayseri Özel Tekden Hastanesi, hasarlı binanın yıkımının ardından tekrar hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden Kayseri’de etkilendi. Depremlerin ardından Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan bir bina da ağır hasar almıştı. Komşusu olduğu binada yapılan incelemeler sonucunda yıkım kararı alınması ile faaliyetlerine ara veren Kayseri Özel Tekden Hastanesi, yıkım işleminin ardından tam kapasite olarak yeniden hizmet vermeye başladı.

Milyonda bir ihtimal de olsa risk oluşmaması için hastane faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını söyleyen Kayseri Özel Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kemal Tekden; “Deprem, asrın felaketi olarak Türkiye’mizi oldukça büyük üzüntüye sokmuştur. Bu depremi inşallah en kısa zamanda atlatacağımızı ümit ediyorum. Kayseri’yi de etkileyen deprem, hastanemizin yanındaki binayı da ağır hasara uğratmıştır. Bu ağır hasar sebebi ile biz hem hastalarımızın hem personelimizin ufacık bir zararı olmasın düşüncesiyle yaklaşık 7-8 gün hastane çalışmamıza ara verdik. Bu dönemde çok profesyonel bir şekilde yanımızda bulunan ağır hasarlı bina yıkıldı çok şükür. Biz de dün akşam itibariyle hastanemize geçmiş olduk ve tekrar hastanemizi aktive ettik. Şu anda bütün ekibimizle, doktorlarımızla tam kapasite olarak hastanemiz çalışmaktadır, görevini yapmaktadır. Bu bir hafta bizim için tabi sıkıntılı bir dönem oldu. Hastalarımız bizi çok aradılar, zorladılar ama biz milyonda bir ihtimalle bile bir risk oluşmasını önlemek arzusuyla bu kararı almıştık. Çok şükür bugün tam kapasite çalışıyoruz. Allah böyle dertler ve sıkıntıları ne şehrimize ne ülkemize ne dünyamıza vermesin. Bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın inşallah. Allah sağlığımızı, afiyetimizi, huzurumuzu ve ülkemizin birliğini, bütünlüğünü elimizden almasın” dedi.

İHA

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