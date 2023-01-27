Tekden Ortaokulu öğrencileri 'Matematik Olimpiyatları'na hazırlanıyor

Tekden Ortakulu'nda TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları'na hazırlanan öğrenciler ve öğretmenleri, Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden'i ziyaret etti.

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  • 27.01.2023 10:54
  • Güncelleme: 27.01.2023 15:47
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Tekden Ortaokulu öğrencileri 'Matematik Olimpiyatları'na hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tekden Ortakulu’nda TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları’na hazırlanan öğrenciler ve öğretmenleri, Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden’i ziyaret etti.

Özel Tekden Ortaokulu’nda TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’na ilgiyi artırmak ve matematik dersine olan yetenekleri tespit etmek amacıyla proje başlatıldı. Proje çerçevesinde TÜBİTAK eğitim sertifikası olan ve İstanbul’da resmi okullarda çalışan çözüm ortağı öğretmenler Kayseri’ye geldi. ‘Matematik bilen her şeyi bilir’ parolası ile projeye başlayan Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat, öğretmenler ve olimpiyatlara hazırlanan öğrenciler Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden’i ziyaret etti. Haftada 10 saat zoom üzerinden yaptıkları eğitimlerle hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat, “İstanbul ve Kayseri’de 5 ve 6. sınıflara matematikten 25 soruluk bir yetenek taraması yaptık. 25 sorudan 12 soruyu geçenler de TÜBİTAK çalışmalarına aday olarak karşımıza çıktı. Bizde 17 öğrenci vardı hatta 2 öğrencimiz 18 yapmıştı. Biz şimdi bu 17 öğrencinin aileleri ve rehberlik servisi ile görüştük. Bizimle 7 öğrencimiz yol arkadaşlığı yapıyor. Biz haftada 10 saat zoom üzerinden öğrencilerimizle ve hocalarımızla ders yaptık. Herkes zoom üzerinden matematik olur mu dedi ama olduğunu gördük. Ara tatilde de öğrencilerimizle yüz yüze eğitim yapıp ve hocalarımızı ailelerle temas ettirme planımız vardı, onları gerçekleştirdik. İlimizdeki milli eğitimle ilgilenen bürokratları ziyaret ettik. İlimizdeki matematik öğretmenleri ve velilerle bu Bilim Olimpiyatları’nı paylaşalım istedik. Özellikle proje çalışmaları gündemde tutuluyor ama Bilim Olimpiyatları kısmı gündeme pek alınmıyor. Dolayısıyla biz gündeme taşıdık, hedefe ulaştık. Bugün de kampımız bitti. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle görüşerek teşekkür etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik” dedi.

Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden de öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, “Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum ve çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Çocuklarımızın başarılarının devamını diliyorum. Tabi bize göre Tekden Eğitim Kurumları’nın eğitim anlayışında önce çocuğun keşfi yani hangi tür yetenekler ve zekalara sahip olduğunun tespiti çok önemli. Arkasından da bu yeteneklere göre eğitim çok önemli. Yetenekleri keşfedince, o yeteneklerin geliştirilmesi çok daha kolay oluyor. Sonra da işte böyle Matematik Olimpiyatları’na hazırlanan çocuklarımız ortaya çıkıyor. Öğretmenlerimiz de çok büyük fedakarlık yaptı. Türkiye’nin en başarılı matematikçilerini zannediyorum ki yetiştirecekler. Bu çok büyük bir çalışma ve inşallah sonuçları da bu yönde güzel olur. Bildiğim kadarıyla da Kayseri’ye örnek olacak” ifadelerini kullandı.

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İHA

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