Teker kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 71.801 lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Ön Kaldırarak İlerleyen Motosiklet", "Fuzuli Alt Geçitte Makas" ve "Yabancı Plakalı Araç Yaya Yolunu İşgal Ediyor" konulu paylaşımlar ile ilgili çalışma başlattı.

"Ön Kaldırarak İlerleyen Motosiklet" paylaşımına konu motosiklet ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edilirken, motosiklet sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 71.801 TL cezai işlem uygulanarak motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca motosiklet sürücüsü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

"Fuzuli Alt Geçitte Makas" paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edilirken, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 11.629 TL cezai işlem uygulandı.

"Yabancı Plakalı Araç Yaya Yolunu İşgal Ediyor" paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekipleri tarafından tespit edilirken, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 1.246 TL cezai işlem uygulandı.