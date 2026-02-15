  • Haberler
  • Gündem
  • Teker kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 71.801 lira ceza

Teker kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 71.801 lira ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'Ön Kaldırarak İlerleyen Motosiklet' paylaşımına konu motosiklet ve sürücüsü sivil trafik ekipleri tespit edilerek sürücüye 71.801 lira ceza uygulanırken motosiklet trafikten men edildi.

Teker kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 71.801 lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince  "Ön Kaldırarak İlerleyen Motosiklet", "Fuzuli Alt Geçitte Makas" ve "Yabancı Plakalı Araç Yaya Yolunu İşgal Ediyor"  konulu paylaşımlar ile ilgili çalışma başlattı.

"Ön Kaldırarak İlerleyen Motosiklet" paylaşımına konu motosiklet ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edilirken, motosiklet sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam  71.801 TL cezai işlem uygulanarak motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca motosiklet sürücüsü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

    "Fuzuli Alt Geçitte Makas"  paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edilirken, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 11.629 TL cezai işlem uygulandı.

    "Yabancı Plakalı Araç Yaya Yolunu İşgal Ediyor"  paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekipleri tarafından tespit edilirken, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 1.246 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Külliye'den İftar Yayını: Bir Ramazan Akşamı
Külliye'den İftar Yayını: Bir Ramazan Akşamı
KANKA Derneği, Kamu Yararına Dernek statüsünü aldı
KANKA Derneği, Kamu Yararına Dernek statüsünü aldı
Başakpınar Mahallesinde sel etkili oldu
Başakpınar Mahallesinde sel etkili oldu
Uçan Çatılar, Sökülen Ağaçlar: İtfaiye 32 olaya müdahale etti
Uçan Çatılar, Sökülen Ağaçlar: İtfaiye 32 olaya müdahale etti
Talas Camileri Ramazan'a hazır
Talas Camileri Ramazan'a hazır
Kayserispor bugün Göztepe'ye konuk olacak
Kayserispor bugün Göztepe’ye konuk olacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!