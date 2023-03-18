Tekerlekli sandalye rüyasını Kızılay gerçekleştirdi

Kayseri'de beynine pıhtı atması sonucu felç geçiren ve hayata tutunduğu tekerlekli sandalyesinin çalınmasının ardından rüyasında sürekli tekerli sandalye gören Nihat Ceylan'ın rüyasını Türk Kızılay gerçekleştirdi.

PAYLAŞ
  • 18.03.2023 12:22
  • Güncelleme: 18.03.2023 12:40
  • 101
Tekerlekli sandalye rüyasını Kızılay gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de beynine pıhtı atması sonucu felç geçiren ve hayata tutunduğu tekerlekli sandalyesinin çalınmasının ardından rüyasında sürekli tekerli sandalye gören Nihat Ceylan’ın rüyasını Türk Kızılay gerçekleştirdi.

Kayseri’de yaşayan 62 yaşındaki Nihat Ceylan, bir süre önce beynine pıhtı atması sonucu felç geçirdi. Yürüyemeyen ve eşinin kullandığı tekerlekli sandalye ile zaman zaman dışarı çıkan Ceylan’ın sandalyesini hırsızlar çaldı. Sandalyesiz kaldıktan sonra tamamen evden dışarı çıkamayan Ceylan, rüyasında sürekli tekerlekli sandalye görmeye başladı. Ailenin irtibata geçtiği Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Ceylan’ın rüyasında gördüğü hayalini gerçekleştirdi. Tekerlekli sandalye ve gıda kolileri ile Ceylan’ın yaşadığı müstakil evi ziyaret eden ekipler, sandalyeyi teslim etti. Sandalyeyi görünce büyük bir mutluluk yaşayan Nihat Ceylan, gözyaşlarına boğuldu.

Genç Kızılay Kayseri Şube Başkanı Taha Tayfun Bağcı, "Ağabeyimiz bize başvurduktan sonra kendisiyle iletişime geçtik. Konuyla ilgili ön çalışmayı yaptık. Şubemizde bu konuda bize desteklerini sundular. Kızılay ailesi olarak ağabeyimizin rüyasında gördüğü tekerlekli sandalyeyle kendisini kavuşturduk. Kendisine kısa zamanda Allah’tan sağlık niyaz ediyorum. Bundan sonra Kızılay olarak ailemizin yanında olacağız. Sadece tekerlekli sandalye yardımı ile değil, diğer yardımlarımızla da bu zor süreçte kendilerine destek olacağız. İnşallah bugün bir rüyasını gerçekleştirdik. Diğer ihtiyaçlarını da en kısa zamanda tedarik ederek yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

'Her Caminin Bir Depremzede Ailesi Olsun'

'Her Caminin Bir Depremzede Ailesi Olsun'

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

5
Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

6
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

DAHA FAZLA
Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Kayseri’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor