Tekirdağ-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü
Tekirdağ-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsü Kırıkkale Karakeçili ilçesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.
Tekirdağ'dan Kayseri'ye doğru yola çıkan yolcu otobüsü Kırıkkale Karakeçili ilçesi mevkiinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 40 kişinin ise tedavileri devam ediyor.