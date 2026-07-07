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Tekirdağ-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü

Tekirdağ-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsü Kırıkkale Karakeçili ilçesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü

Tekirdağ'dan Kayseri'ye doğru yola çıkan yolcu otobüsü Kırıkkale Karakeçili ilçesi mevkiinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 40 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

Haber Merkezi

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