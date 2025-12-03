Teknik Personel ile Hizmet İstişaresi: Başkan Büyükkılıç'tan Teşekkür

Büyükkılıç, personelin önemine dikkat çekerek, "Sizlerin her birinizi yüz akımız olarak değerlendiriyorum. Emeğinize sağlık," dedi. Ayrıca, yapılan hizmetlerin şehrin gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.

Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, birimlerinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, 85 personel ile nitelikli hizmetlerin sürdürüldüğünü ve belediye bütçesine önemli katkılar sağlandığını ifade etti.