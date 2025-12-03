Teknik Personel ile Hizmet İstişaresi: Başkan Büyükkılıç'tan Teşekkür
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teknik bakım ve onarım personeli ile bir araya gelerek, kentteki hizmetlerin etkinliği üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, belediye personelinin yaptığı çalışmaları takdir ederek, hizmetlerin kalitesini artırma ve vatandaşların memnuniyetini sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.
Büyükkılıç, personelin önemine dikkat çekerek, "Sizlerin her birinizi yüz akımız olarak değerlendiriyorum. Emeğinize sağlık," dedi. Ayrıca, yapılan hizmetlerin şehrin gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.
Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, birimlerinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, 85 personel ile nitelikli hizmetlerin sürdürüldüğünü ve belediye bütçesine önemli katkılar sağlandığını ifade etti.