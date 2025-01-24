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TEKNOFEST 2025 Teknoloji yarışmaları başvuruları başladı!

Dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST'te bu yıl 51 ana kategoride yarışmalar düzenlenecek.

TEKNOFEST 2025 Teknoloji yarışmaları başvuruları başladı!

TEKNOFEST, teknoloji yarışmalarıyla 8. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olmaya devam ederken ön eleme aşamasını geçen takımlara 75 milyon TL maddi destek, TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara da 45 milyon TL ödül verilecek. 

TEKNOFEST 2025’te Roket, Model Uydu, Robotaksi Binek Otonom Araç, Savaşan İHA, Çip Tasarım, Kablosuz Haberleşme, BlokZincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği 51 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek. 

2024 Teknoloji Yarışmaları’ndan farklı olarak TEKNOFEST 2025 kapsamında Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması ise ilk defa başvuruya açılacak. İlkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar başvurulabilen, tamamı geleceğin odak alanlarında kurgulanmış yarışmalar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve başvurunuzu gerçekleştirmek için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haber Merkezi

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