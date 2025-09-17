Teknofest Başarısı İçin Başkan Yalçın'a Ziyaret

Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi'nde eğitim alan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST Kıbrıs'ta elde ettikleri başarıları paylaşmak ve teşekkürlerini iletmek üzere Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve okul müdürü İzzet Serkuş, merkezin sağladığı eğitimlerle Sosyal İnovasyon kategorisinde 568 bin proje arasından 10. olarak Türkiye derecesi elde ettiklerini aktardı.

Başkan Yalçın, gençlerin başarılarını kutlayarak, “Türkiye derecesi yapan Teknofest takımımızda yer alan öğrencilerimiz ve müdürümüz İzzet Serkuş teşekkür ziyaretinde bulundu. Her birinin gözlerinden ve gönüllerinden öpüyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

İNOVASYON MERKEZİNİN KATKISI

Başkan Yalçın, “Merkezimiz gençlerimize sunduğu fırsatlarla onların yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Bu sonuç, hem ilçemiz hem de belediyemiz adına gurur verici bir gelişmedir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve başarılarını bir kez daha kutladı.

MERKEZİN TEKNOFEST KIBRIS’TAKİ DİĞER BAŞARILARI

Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi, lise öğrencilerinin yanı sıra ilkokul ve ortaokul kategorilerinde de önemli dereceler elde etmişti:

İlkokul kategorisi: Türkiye birincisi

Ortaokul kategorisi: Türkiye birincisi

Lise kategorisi: Türkiye 18’incisi

Üniversite kategorisi: Türkiye 4’üncüsü ve 17’incisi

Bu dereceler, merkezin gençlere sağladığı katkı ile ilçenin eğitim ve inovasyon alanındaki başarısının somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

