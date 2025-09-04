Teknofest İstanbul Finalinde Kayseri'den 23 farklı takım yarışacak

  • Haberler
Kayseri'den 15 farklı katagoride ve 16 farklı okuldan, 23 farklı takım 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Teknofest İstanbul finallerinde yarışacak.

TEKNOFEST; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ülkemizin milli teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. İstanbul’da 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan İstanbul finallerende Kayseri’den 15 farklı katagoride ve 16 farklı okuldan, 23 farklı takım yarışacak.

İstanbul’da gerçekleşecek finalde Kayseri’den katılacak takımların okulları ve takım sayıları listesi ise şu şekilde:

51.Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji A.İ.H.L.’nden 5 Takım 
50. Yıl Dedeman İ.H.O.’ndan 1 Takım 
Ahmed İslamoğlu A.İ.H.L.’nden 1 Takım 
Burhan Dinçbal İlkokulu’ndan 1 Takım 
Develi Cesarettin Kocatürk İlkokulu’ndan 2 Takım 
Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi’nden 1 Takım 
Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nden 1 Takım 
Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nden 1 Takım
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi’nden 1 Takım 
Özel Bahçeşehir Ortaokulu’ndan 1 Takım 
Özel Bilfen Kayseri Fen Lisesi’nden 1 Takım 
Özel Bilfen Kayseri Ortaokulu’ndan 1 Takım 
Sami Yangın Anadolu Lisesi’nden 1 Takım 
Sema Yazar Anadolu Lisesi’nden 1 Takım 
Sümer Fen Lisesi’nden 1 Takım 
Talas İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nden 3 takım

Haber Merkezi

