Teknofest İstanbul Finalinde Kayseri'den 23 farklı takım yarışacak

TEKNOFEST; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ülkemizin milli teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. İstanbul’da 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan İstanbul finallerende Kayseri’den 15 farklı katagoride ve 16 farklı okuldan, 23 farklı takım yarışacak.

İstanbul’da gerçekleşecek finalde Kayseri’den katılacak takımların okulları ve takım sayıları listesi ise şu şekilde:

51.Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji A.İ.H.L.’nden 5 Takım

50. Yıl Dedeman İ.H.O.’ndan 1 Takım

Ahmed İslamoğlu A.İ.H.L.’nden 1 Takım

Burhan Dinçbal İlkokulu’ndan 1 Takım

Develi Cesarettin Kocatürk İlkokulu’ndan 2 Takım

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi’nden 1 Takım

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nden 1 Takım

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nden 1 Takım

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi’nden 1 Takım

Özel Bahçeşehir Ortaokulu’ndan 1 Takım

Özel Bilfen Kayseri Fen Lisesi’nden 1 Takım

Özel Bilfen Kayseri Ortaokulu’ndan 1 Takım

Sami Yangın Anadolu Lisesi’nden 1 Takım

Sema Yazar Anadolu Lisesi’nden 1 Takım

Sümer Fen Lisesi’nden 1 Takım

Talas İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nden 3 takım