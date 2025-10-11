TEKNOFEST: Millî Teknoloji Hamlesinin 8 Yıllık Başarı Hikayesi

Festivalin Büyüme Serüveni

İlk kez 2018 yılında İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST, 32 paydaş kurumun katılımıyla 14 farklı kategoride yarışmalara ev sahipliği yaptı. 2019’da Atatürk Havalimanı’nda 1 milyon 720 bin ziyaretçi ağırlayarak dünyanın en büyük teknoloji festivali unvanını kazandı.

2020 yılında Gaziantep’te düzenlenen festival, Anadolu’ya taşındı ve 21 kategoride 45 binden fazla takımın katılımıyla büyük bir başarı elde etti. 2022’de uluslararası boyut kazanan TEKNOFEST, Azerbaycan’da da gerçekleştirildi. 2023’te ise Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da üç farklı etkinlik düzenlendi.

2024 ve 2025: Yeni Destinasyonlar ve Katılımcılar

2024 yılında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST, 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı ve 790 bin takımın katılımıyla 50 ana ve 128 alt kategoride yarışmalar gerçekleştirdi. 2025’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan festivalde 225 bin ziyaretçi yer aldı ve 22 ülkeden 15.750 takım başvurdu.

Teknolojik Yeniliklerin Vitrini

TEKNOFEST, her yıl yeni teknolojik alanları yarışma kategorilerine dahil ederek kuantum, yapay zekâ, otonom sistemler gibi konularda gençlerin üretkenliğini teşvik ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, festivalin Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini küresel ölçekte görünür kıldığını vurguluyor.

Gelecek Vizyonu

TEKNOFEST, sadece bir etkinlik olmanın ötesine geçerek “Anadolu’dan dünyaya yayılan bir teknoloji hareketi” haline geldi. Festival, gençlerin yenilikçi fikirlerine rehberlik etmeyi, üretim kültürünü güçlendirmeyi ve Türkiye’yi küresel teknolojik rekabette üst sıralara taşımayı hedefliyor.

TEKNOFEST, Türkiye’nin geleceğine yön veren, gençlerin hayal gücünü teknolojiyle buluşturan bir seferberlik olarak dikkat çekiyor.