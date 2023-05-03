TEKNOFEST'te Kayseri Şeker rüzgarı

TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı ile Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi'nin de Sürdürülebilir Tarım ve Sağlıklı Gıda için Biyolojik Temelli Zirai İlaçların Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi alanında 2 adet projesi onay aldı.

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  • 03.05.2023 14:33
  • Güncelleme: 03.05.2023 15:02
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TEKNOFEST'te Kayseri Şeker rüzgarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı ile Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi’nin de "Sürdürülebilir Tarım ve Sağlıklı Gıda için Biyolojik Temelli Zirai İlaçların Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi" alanında 2 adet projesi onay aldı.

İstanbul Teknofest etkinliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal’ın katılımları ile gerçekleştirilen TÜBİTAK 1004 Programı adı altında açılan çağrıda 12 platformun desteklenmesine karar verildiği, Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı ile Kayseri Şeker’in de "Sürdürülebilir Tarım ve Sağlıklı Gıda için Biyolojik Temelli Zirai İlaçların Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi" alanında 2 adet projesi onay aldı.

Türkiye’nin lokomotif sanayi kuruluşlarının, en yetkin akademik kurumlarının ve en seçkin araştırmacılarının iş birliği yapmalarının hedeflendiği S-ATP çatısı altında Kayseri Şeker "Sürdürülebilir Tarım ve Sağlıklı Gıda için Biyolojik Temelli Zirai İlaçların Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi "proje tabanında sorumlu olarak "Biyopestisit Geliştirilmesi, Optimizasyonu ve Silisyum Hidrojel temelli yavaş ilaç Salınımlı Nanormateryal Geliştirilmesi olarak 2 adet projesi yer alıyor.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Ulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın belirlediği vizyon çerçevesinde nitelikli ve yenilikçi projeler ortaya koyarak şeker sektöründe fark oluşturmaya devam etmektedir. Proje çerçevesinde sürdürülebilir ve yeşil mutabakat hedefli "Biyolojik Temelli Zirai ilaç Üretimi’’ hedefi ile Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi olarak çalışmalarımız planlanmıştır. Projeler Erciyes Üniversitesi ERFARMA, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, TÜBİTAK-MAM ile etkileşimli olarak yürütülecektir. Sonuç olarak iki farklı projenin çıktısı yine bu projenin girdileri arasında yer alacak olup, ülkemizde nitelikli ve katma değerli ürünlerin geliştirilebilmesi için sürdürülebilir bir sistemin oluşmasında önemli bir katkı sağlayacaktır. TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı çerçevesinde geliştirilen ürünlerin ve teknolojilerin özel sektöre transfer edilebilmeleri ve ticari olarak değer kazanması açısından, Kayseri Şeker önemli bir rol üstlenmiştir.”

Kayseri Şeker’in bu araştırma programının yöneticisi olan Erciyes Üniversitesi Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi başta olmak üzere Türkiye’nin saygın üniversiteleri ODTÜ, Ege, Çukurova, Marmara ve İstanbul Üniversiteleri ile işbirliği içerisinde olacağının bilgisi de verildi.

İHA

Kayseri Gündem
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