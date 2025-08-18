TEKNOFEST'te 'Mavi Vatan' Resim Yarışması başlıyor
TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 'Mavi Vatan Resim Yarışması' ile gençler, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve vizyonunu kendi bakış açılarıyla tuvallere taşıyacak.
Mavi Vatan Resim Yarışması, Türkiye’nin deniz yetki alanları üzerindeki egemenlik haklarının, milli güvenlik politikalarının ve jeopolitik vizyonunun toplumun farklı yaş gruplarına aktarılmasını amaçlayan özel bir etkinliktir. Katılımcılar, “Mavi Vatan” temalı resimlerini yaparak #TeknofestMaviVatanYarışması etiketiyle NSosyal üzerinden paylaşabilecek. Dereceye girenler, 28-29 Ağustos tarihlerinde TEKNOFEST Mavi Vatan alanını herkesten önce ziyaret etme imkanı bulacak ve büyük ödüllerden birini kazanacak.
Detaylı bilgi için: TEKNOFEST Mavi Vatan Resim Yarışması