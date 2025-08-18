TEKNOFEST'te 'Mavi Vatan' Resim Yarışması başlıyor

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 'Mavi Vatan Resim Yarışması' ile gençler, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve vizyonunu kendi bakış açılarıyla tuvallere taşıyacak.

TEKNOFEST'te 'Mavi Vatan' Resim Yarışması başlıyor

Mavi Vatan Resim Yarışması, Türkiye’nin deniz yetki alanları üzerindeki egemenlik haklarının, milli güvenlik politikalarının ve jeopolitik vizyonunun toplumun farklı yaş gruplarına aktarılmasını amaçlayan özel bir etkinliktir. Katılımcılar, “Mavi Vatan” temalı resimlerini yaparak #TeknofestMaviVatanYarışması etiketiyle NSosyal üzerinden paylaşabilecek. Dereceye girenler, 28-29 Ağustos tarihlerinde TEKNOFEST Mavi Vatan alanını herkesten önce ziyaret etme imkanı bulacak ve büyük ödüllerden birini kazanacak.

Detaylı bilgi için: TEKNOFEST Mavi Vatan Resim Yarışması

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi ilçesinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Melikgazi ilçesinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Balon Turizminde Yeni Rekor
Balon Turizminde Yeni Rekor
Palas'ta trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı
Palas’ta trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı
Kamu Sen İl Temsilcisi Sıdar: 'Maaşlar hayali tahminlere göre değil, yaşadığımız gerçeğe göre belirlenmelidir'
Kamu Sen İl Temsilcisi Sıdar: “Maaşlar hayali tahminlere göre değil, yaşadığımız gerçeğe göre belirlenmelidir”
Hayvan pazarlarının açılması için geri sayım başladı
Hayvan pazarlarının açılması için geri sayım başladı
Kayserispor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
Kayserispor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!