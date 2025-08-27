TEKNOFEST yarın başlıyor: 31 Ağustos'a kadar sürecek

Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılacak. Öte yandan makale ve resim yarışmaları da yapılacak. Makale Yarışmasında lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden 500-1000 kelimelik özgün makaleler istenecek. Çalışmalar NSosyal üzerinden paylaşılacak. Amaç; lise öğrencilerinde araştırma ve eleştirel düşünmeyi, üniversite düzeyinde ise akademik analiz ve bilimsel yaklaşımı geliştirmek. Resim Yarışmasında ise lkokul ve ortaokul öğrencilerinin hayal gücü ve ifade yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlanıyor. Katılımcılardan "Mavi Vatan" temalı özgün resimler bekleniyor. Eserler yine NSosyal’de paylaşılacak.