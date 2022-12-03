Teknofest yarışmasına katılan gruplara 1.5 Milyon lira destek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu yıl Teknofest yarışmalarına katılacak olan takımlara 1,5 milyon TL proje desteği verecekleri söyledi.

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  • 03.12.2022 10:01
  • Güncelleme: 03.12.2022 10:59
Teknofest yarışmasına katılan gruplara 1.5 Milyon lira destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu yıl Teknofest yarışmalarına katılacak olan takımlara 1,5 milyon TL proje desteği verecekleri söyledi.

Katılmak isteyen takımların başvuruları 2 ve 18 Aralık tarihleri arasında www.melikgazi.bel.tr adresi üzerinden online olarak alınacak. Proje üreten gençleri desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak AR-GE’ye ve gençlerimize destek veriyoruz. Geçtiğimiz sefer Teknofest’e katılacak projelere 1 milyon TL destek vermiştik. Çoğu üniversiteden olmak üzere, liseden ve ortaokuldan gelen öğrencilerimizin tam 33 projesine destek verdik. Bu sene bir adım daha ileriye taşıyoruz. 2023 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak Cumhuriyetin 100. yılına denk gelecek Teknofest’e 1,5 milyon TL Melikgazi Belediyesi olarak proje desteği vereceğiz. 2 ve 18 Aralık tarihleri arasında olmak üzere başvurularımız başladı. Tüm gençlerimiz, öğretmenlerimiz, öğretim üyelerimiz proje takımlarıyla birlikte internet üzerinden projelerinin videosunu ve başvurularını belediyemize gönderebilirler. Değerlendirmelerimiz belediyemiz, TAİ (Turkish Aerospace Industries), TEİ (Tusas Engine Industries), diğer kurumlardan Kayseri dışından gelecek jüri üyeleri tarafından çok nitelikli bir şekilde olacak. Aynı zamanda da T3 vakfı yani Teknofest’i düzenleyen kurumun buradaki temsilcisi ve İstanbul’daki temsilcisi olmak üzere çok nitelikli bir jüri üyesi formatında bu projeler incelenecek. En kısa zaman da değerlendirilip ocak ayında kazanan projeler açıklanacak. Gençlerimizi seviyoruz, Cenab-ı Allah gençlerimizin ve ülkemizin geleceğini güzel eylesin. Teknofest’te Melikgazi Belediyesi’ni ve Kayseri’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Haydi gençler başvurular başladı, başvurularınızı bekliyoruz. www.melikgazi.bel.tr adresimiz üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz” dedi.

İHA

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