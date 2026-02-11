Tekvandocu Ahmet Taha ile Yaren Türkiye Şampiyonasından madalyayla döndü

  • Haberler
Türkiye Tekvando Poomse Şampiyonasına Kayseri'den katılan Ahmet Taha Koç ve Yaren Hazır, Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandılar.

Türkiye Tekvando Poomse Şampiyonası 6 – 8 Şubat 2026 tarihleri arasında Ankara ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplam 60 ilden Bin 500 sporcunun katıldığı Türkiye Tekvando Poomse Şampiyonasına Kayseri’den Ahmet Taha Koç ile Yaren Hazır antrenör Muhammed Koç nezaretinde çıktı. Minikler kategorisinde mücadele eden 2 sporcu da Türkiye 3’üncüsü olarak bronz madalya kazandılar.

Haber Merkezi

