Tekvandocular Siyah Kuşak İmtihanı'nda terleyecek
Kayseri Tekvando İl Temsilciliği tarafından yarın Siyah Kuşak İmtihanı yapılacak.
- 10.07.2023 22:23
- Güncelleme: 10.07.2023 22:23
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Mücadele sporlarında sporcuları sınıflandırmak için kuşak imtihanı gerçekleştiriliyor. Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, yarın tapılacak olan Siyah Kuşak İmtihanı’na halkı davet etti. Yarın saat 11.00’de başlayacak olan ve Gevher Nesibe Spor Salonu’nda yapılacak olan kuşak imtihanında başarılı olan sporcular siyah kuşaklarını ve belgelerini alacak.
1ha
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