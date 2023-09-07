Tele Vole'nin açılışına yoğun ilgi

Tele Vole Kadın Giyim Mağazası, Kayseri’de Talas’ın ardından kent merkezine 2’inci şubesini açtı. Mağaza önünde toplanan vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi.

Kayseri’nin Talas ilçesinde faaliyet gösteren Tele Vole Kadın Giyim Mağazası, bir diğer şubesini Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı’na açtı. Ekonomik ürünler satmasıyla bilinen Tele Vole’nin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan Tele Vole Kadın Giyim Mağazası’nın sahibi Ufuk Doyuran, “Yaklaşık 20 yıl önce tekstil sektörüne girdik. İlk mağazamızı ve daha sonraki mağazalarımızı da Adana’da açtık. 2 ay önce bir karar aldık. ‘81 ilde her yere Tele Vole mağazasını kuracağız’ dedik. Bunların ilkini bir ay önce Kayseri’nin Talas ilçesinde açtık. Kayserililerden gelen yoğun istek üzerine şu an Kayseri merkezde Türkiye’nin 6’ıncı Kayseri’nin 2’inci mağazasını açıyoruz. Hedefimiz tüm Türkiye’de 81 ilde mağaza kurup, bu fiyatlardan tüm vatandaşlarımızı faydalandırmak olacak. Vatandaşlar 20 yıldır bizi acayip destekliyorlar. Adana’da zaten herkes biliyor. Fakat Adana dışında da bu kadar popüler olduğumuzu bilmiyorduk. Bu bizi ayrıca çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.