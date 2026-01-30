Teleferikten atladı mı, düştü mü? Gençle ilgili sır perdesi çözülemedi

Erciyes A.Ş.'den yapılan açıklamada ise ‘Sosyal medya mecralarında, Erciyes Kayak Merkezi’nde bir kayakçının teleferikten düştüğüne dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almıştır.’ denilerek kayakçının düşmediği iddia edilmiş, açıklamanın devamında da, ‘Kayakçı, düşen snowboardunu almak amacıyla teleferikten aşağı atlamaya teşebbüs etmiş; atlayış esnasında montunun telesiyej ayağına takılması sonucu askıda kalmıştır. Durumun fark edilmesi üzerine tesis, görevli personelimiz tarafından derhal durdurulmuş; olay yerine hızlıca intikal edilerek kayakçı kazasız şekilde kurtarılmıştır.’ şeklinde bir açıklama yapılarak olayın üzerindeki sır perdesi daha da sırlı hale getirilmiştir.

Erciyes Kayak Merkezi'nde telesiyejden düşerek yaralanan gençten açıklama geldi.

"Kendi isteğiyle atladı" şeklindeki iddialara yanıt veren ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten genç kayak sever; "Merak eden, arayan ve mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Şu an iyiyim, durumum doktorlar tarafından kontrol altında ve dinleniyorum. Bazı haberlerde ve sosyal medyada yer alan "kendi isteğiyle atladı” şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Olayla ilgili bir yanlış anlaşılma söz konusudur. Şuan sağlığıma odaklanmış durumdayım. Herkese en kısa sürede tek tek dönüş yapacağım. Gösterdiğiniz ilgi ve anlayış için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Teleferik'ten düşen genç, ‘kendi isteğiyle atlamadığını' söylüyor, Erciyes A.Ş. resmi açıklamasında ‘kayakçının iddia edildiği gibi düşmediğini’ iddia ediyor ve ‘kurtarıldığını’ belirtiyor.

Bu ifadeler olayın sır perdesini daha da artırıyor ve şu surular hala cevap bekliiyor:

Düşen genç, ‘Kendi isteğiyle atlamadıysa’ onu kim itti veya durup duruken niye, nasıl düştü?

Erciyes A.Ş.'nin iddia ettiği, teleferikten bir kayakçının düştüğü ile ilgili haberler, gerçeği yansıtmıyorsa işin doğrusu nedir?

Bu sorular ciddiyetini korurken, eşeğinden düşen Nasrettin Hoca hikayesi akıllara geliyor:

Nasreddin Hoca bir gün eşeğini koştururken düşer. Onu düşerken gören çocuklar:

– A... Nasreddin Hoca eşekten düştü. Nasreddin Hoca eşekten düştü, diye alaya alırlar.

Nasreddin Hoca, hiçbir şey olmamış gibi:

– Önemi yok, çocuklar, der. Düşmesem de zaten inecektim.