Telefon direği otomobile ok gibi saplandı

Niğde'de tırın dorsesine takılan telefon direği, park halindeki otomobile ok gibi saplandı.

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  • 25.04.2023 10:51
  • Güncelleme: 25.04.2023 10:51
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Telefon direği otomobile ok gibi saplandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de tırın dorsesine takılan telefon direği, park halindeki otomobile ok gibi saplandı.

Edinilen bilgiye göre, H.I. yönetimindeki 51 ACC 144 plakalı tır, Nar Mahallesi 171. Sokak’ta, telefon kablolarına takıldı. Tırın yerinden çıkardığı telefon direği, park halindeki otomobilin ön camından girerek, otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve yetkili ekipler sevk edildi. Ekipler, oluşan arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

İHA

Kayseri Gündem
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