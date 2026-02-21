Telefon dolandırıcılığı gerekçesiyle yargılanan sanıklar birbirlerini suçladı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  • Haberler
Kayseri'de haklarında telefon dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle dava açılan 2 sanıktan 2'si son duruşmada birbirlerini suçladı.

Kayseri’de A.İ.’nin şikayeti üzerine telefondan dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Y.A. isimli kadın ile Ş.A. ve A.A. hakkında ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına sanıklardan Ş.A. ve sanık avukatları katılırken, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Y.A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede konuşan Y.A., “Ben iki sanığı da tanımam. Bir gün H.D. isimli arkadaşım, M.D.K. ile geldiler. Loto tutturduklarını hesaplarında sıkıntı olduğunu söylediler. Hesap bilgilerini istediler ben de verdim. Bunun gibi bir çok dosya var. Ben de mağdurum” dedi. Diğer sanık Ş.A. ise, “Ben 2 sanığı da tanımam. Suça konu telefon numarası benim adıma kayıtlı ama ben kullanmıyordum. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

