Telefon hırsızlığıyla yargılanan sanık hakkında karar çıktı

Kayseri’de parkta bulunan bir çocuktan telefonu alarak kaçtığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık B.K. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan İlçesinde 5 Ekim 2025 tarihinde öğle saatlerinde oldu. İddiaya göre bir parkta bulunan çocuğun yanına gelen B.K. isimli genç talafonu alarak kaçtı. Telefonu almak için B.K.’nın peşinden koşan çocuk yetişemedi. Çocuk şahıs ve babasının şikayeti üzerine B.K. hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşmasına mağdur ile babası ve taraf avukatları katıldı. Sanık duruşmaya katılmadı. Mahkemede konuşan mağdur, “parkta arkadaşımı bekliyordum. Kim olduğunu bilmediğim bir şahıs yanıma geldi. Birini arayacağını o nedenle telefonumu istedi. Telefonumda arama yapacak kredinin olmadığını söyledim. Saate bakacağını söyledi. Vermek istemedim o da kolumdan tuttu telefonu zorla aldı. Cebinde bir kabarıklık vardı. Bıçak olabileceğinden korktum" dedi. Müşteki olan mağdurun babası ise, "Telefonu akşam polis ekipleri tarafından teslim edildi. Dün de hesabıma 350 TL para yattı ama içeriğini bilmiyorum. şikayetçiyim" dedi. Mahkeme heyeti sanığın ‘üstündeki eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.