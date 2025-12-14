Telefon radyasyonu beyin tümörüne neden olur mu?

Cep telefonlarının yaydığı radyasyonun tümör oluşturup oluşturmayacağı sorusu üzerine uzmanlar, yapılan çalışmaların cep telefonu kullanımının tümör oluşumuna doğrudan bir etkisinin olmadığını kanıtlandığını belirtiyor. Araştırmalara göre, asıl tehlike telefon kullanımının tümör oluşturması değil, araç kullanırken cep telefonu kullanımının yol açtığı kazalar sebebiyle ortaya çıkıyor. Uzmanlar, bu kazaların daha büyük bir risk taşıdığını vurguluyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez ise, “Cep telefonlarındaki radyasyon, bizim tomografi ve röntgen cihazlarındaki gibi iyonize bir radyasyon değildir. Bununla ilgili yapılmış çok geniş kapsamlı çalışmalar mevcuttur. Örneğin, Danimarka'da 458 bin hasta üzerinde yapılan bir kohort çalışmasında, cep telefonlarındaki bu radyasyonun beyin üzerinde doğrudan negatif, yani zararlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. İnsanlarda, bu radyasyonun veya cep telefonlarının beyin tümörlerini tetiklediği yönünde bir düşünce vardı. Yapılan çalışmalarda, cep telefonlarının beyin tümörüne herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Başka bir çalışmada ise yaklaşık 5 bin beyin tümörlü hasta incelenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde telefon kullanımının hastayı etkilemediği gözlenmiştir. Ayrıca, cep telefonlarındaki radyasyon, DNA'yı kıracak veya DNA'da mutasyon yapacak düzeyde değildir; iyonize radyasyon da değildir. Bu nedenle, sanıldığı veya korkulduğu gibi, cep telefonlarının beyinde tümör etkisi yoktur. Örneğin, beyin tümörü olacak diye korkan bu kişiler şunu bilmelidir ki, trafik kazalarının büyük bir oranında cep telefonu kullanımı vardır. Bu, kesin ispatlanmış bir durumdur. Cep telefonlarının trafik kazalarına sebep olması ve ölümcül kazalara yol açması bugün bilinen bir gerçektir. Aslında, bu tip yan tesirlerden daha çok korkmak ve bunlara yönelik tedbirler almak gereklidir” diye konuştu.

‘UZUN SÜRE TELEFON İLE KONUŞMAK ISINMA AÇISINDAN BEYNİ ETKİLİYOR’

Doç. Dr. Cüneyt Göçmez uzun süre telefonla konuşmanın beyinde bir miktar ısınmaya yol açabileceğini belirterek, “Çocuklarda cep telefonuyla konuşmak, beyinde bir miktar ısınmayı artırabilir. Bunun sebebi, çocukların kafataslarının daha ince olması ve beyin prestitesinin daha iyi olmasıdır. Ancak, çocuklar üzerinde de doğrudan beyin tümörünü tetikleyici bir etkisi olduğu gösterilememiştir. Uzun süre telefon ile konuşmak ısınma açısından beyni etkiliyor. Yani ısınma yapar, kulakta çınlama yapar, baş ağrısına sebep olur. Bunlar bilinen etkilerdir. Fakat, burada referans noktası olarak alınan 30 dakikanın üzerinde bile, doğrudan beyin tümörünü tetikleyici bir durum gözlenmemiştir” şeklinde konuştu.