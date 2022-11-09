Telefon ve sosyal medya dolandırıcılığına dikkat!

 Dolandırıcıların akla hayale gelmeyecek yeni yöntemleri her geçen gün karşımıza çıkmaya devam ediyor. En çok kullanılan ise SMS ve sosyal medya yöntemi. Dolandırıcıların icra takibine düşüldüğüyle ilgili link üzerinden vatandaşı tuzağa düşürdüğünü belirten Hukukçu Merve Aygün Çetin, hiçbir icra takibinin bu şekilde başlatılmadığını ve söz konusu linke tıklanmaması uyarısında bulundu. 

PAYLAŞ
  • 09.11.2022 12:55
  • Güncelleme: 09.11.2022 12:55
Telefon ve sosyal medya dolandırıcılığına dikkat!

Dolandırıcılar oltalama (phishing) yöntemiyle vatandaşı ağına düşürmeye çalışıyor. Son günlerde ise SMS ile gönderilen linke tıklayanların bilgilerini ele geçiren kötü niyetli kişiler, bu bilgileri kullanarak dolandırıcılık yapıyor. En fazla da ‘İcraya düştünüz’ yalanını kullanıyorlar.

Hukukçu Merve Aygün Çetin, telefonla aranmak suretiyle ya da bazı hukuk bürolarının isimleri kullanılarak icra takibi yalanı üzerinden insanların dolandırıldığı yönünde şikayetlerin arttığını söyledi. Çetin, ‘Özellikle telefonunuza gelen SMS linklerine tıklamamanız gerekiyor. Ayrıca telefonlarda da sizden talep edilen IBAN’a para gönderme, bazı yerlere giriş yapma gibi eylemleri kesinlikle yapmayın. Çünkü hiçbir icra takibi bu şekilde başlatılmamaktadır. Dolandırıcıların yeni bir yöntemi olan, vatandaşlarımızı telefonla arayarak ‘hakkınızda icra takibi başlatılmıştır, şu kadar lirayı ödemezseniz hapis cezası çıkacaktır’ şeklinde hiçbir hukuki alakası olmayan gerçek dışı durumlarla karşı karşıya kaldıklarını görmekteyiz. Herhangi bir icra takibi bu şekilde başlatılmaz. Hiçbir avukat ya da hukuk bürosu bu şekilde bir tahsilat işlemine girişemez” ifadelerini kullandı.  

‘BU ALENEN DOLANDIRICILIK SUÇUDUR’

Bir başka dolandırıcılık konusunda da uyarılarda bulunan Çetin, “Son zamanlarda dolandırıcıların yeni yöntemi ise kargo ile ürün aldığı ya da ürünü teslim almadığı gibi ifadelerle vatandaşları manipüle ederek para talebinde bulundukları yönündedir. Bunun da alenen dolandırıcılık olduğunu vurgulayan Çetin, vatandaşın dikkatli olmasını istedi. Çetin, “Bizim vatandaşımız oltalama (phishing) dediğimiz dolandırıcılık suçu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ve haksız bir yere hakkınızda herhangi bir icra takibi yokken, gerçek bir hukuki işlem başlatılmamışken dolandırılmakla karşı karşıya kalmaktadırlar” şeklinde konuştu. 

 ‘HİÇBİR HUKUKİ VE İCRAİ İŞLEM TELEFONLA YÜRÜTÜLEMEZ’

SMS gibi kanallardan atılan mesajlara vatandaşların itibar etmemesi gerektiğini vurgulayan Hukukçu Çetin, “Baktığımızda bu dolandırıcılık tipinin birçok olayla, birçok konuyla birlikte gündeme geldiğini görebilmekteyiz. Telefonla arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp ya da hukuk alanında herhangi bir personel, memur, icra takibi, avukat olarak tanıtıp vatandaşlarımızdan para istenmektedir. Hiçbir hukuki ve icrai işlem telefonla yürütülemez. Vatandaşlarımızı buradan bir kez daha uyaralım. Hukuki işlemlerinin her biri devletimizin resmi kanallarıyla, kurum ve kuruluşlarıyla yürütülmekte olup, SMS yoluyla icra takibi, ödeme yapmak mümkün değildir, yasaktır, suçtur. İtibar etmesinler” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
11'inci kattan düşen kadın öldü, komşuları şoka girdi

11'inci kattan düşen kadın öldü, komşuları şoka girdi

Gram Altın'da büyük yükseliş

Gram Altın’da büyük yükseliş

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümde çığır açıyor

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümde çığır açıyor

Büyükşehir, topladığı 1 ton tohumu yeniden toprakla buluşturdu

Büyükşehir, topladığı 1 ton tohumu yeniden toprakla buluşturdu

Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar'da muhtarlara yönelik düzenlenen eğitim seminerine katıldı

Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar'da muhtarlara yönelik düzenlenen eğitim seminerine katıldı

Maç bitti, tekmeli yumruklu kavga başladı

Maç bitti, tekmeli yumruklu kavga başladı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

2
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

3
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

Argıncık Mezarlığı'nın defin işlemlerine açılması için çalışma yapılacak

Argıncık Mezarlığı’nın defin işlemlerine açılması için çalışma yapılacak

DAHA FAZLA
11'nci kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

11’nci kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

Argıncık Mahallesi'nde ilk konutların temeli atıldı

Argıncık Mahallesi’nde ilk konutların temeli atıldı

Kayseri protokolünden '10 Kasım' mesajları

Kayseri protokolünden '10 Kasım' mesajları

Doğmasını 10 yıl bekleyen babasıyla aynı kaderi yaşadı

Doğmasını 10 yıl bekleyen babasıyla aynı kaderi yaşadı

Kayserisporlu oyuncular, Tomarza'da öğrencilerle buluştu

Kayserisporlu oyuncular, Tomarza'da öğrencilerle buluştu