Telefon ve sosyal medya dolandırıcılığına dikkat!

Dolandırıcılar oltalama (phishing) yöntemiyle vatandaşı ağına düşürmeye çalışıyor. Son günlerde ise SMS ile gönderilen linke tıklayanların bilgilerini ele geçiren kötü niyetli kişiler, bu bilgileri kullanarak dolandırıcılık yapıyor. En fazla da ‘İcraya düştünüz’ yalanını kullanıyorlar.

Hukukçu Merve Aygün Çetin, telefonla aranmak suretiyle ya da bazı hukuk bürolarının isimleri kullanılarak icra takibi yalanı üzerinden insanların dolandırıldığı yönünde şikayetlerin arttığını söyledi. Çetin, ‘Özellikle telefonunuza gelen SMS linklerine tıklamamanız gerekiyor. Ayrıca telefonlarda da sizden talep edilen IBAN’a para gönderme, bazı yerlere giriş yapma gibi eylemleri kesinlikle yapmayın. Çünkü hiçbir icra takibi bu şekilde başlatılmamaktadır. Dolandırıcıların yeni bir yöntemi olan, vatandaşlarımızı telefonla arayarak ‘hakkınızda icra takibi başlatılmıştır, şu kadar lirayı ödemezseniz hapis cezası çıkacaktır’ şeklinde hiçbir hukuki alakası olmayan gerçek dışı durumlarla karşı karşıya kaldıklarını görmekteyiz. Herhangi bir icra takibi bu şekilde başlatılmaz. Hiçbir avukat ya da hukuk bürosu bu şekilde bir tahsilat işlemine girişemez” ifadelerini kullandı.

‘BU ALENEN DOLANDIRICILIK SUÇUDUR’

Bir başka dolandırıcılık konusunda da uyarılarda bulunan Çetin, “Son zamanlarda dolandırıcıların yeni yöntemi ise kargo ile ürün aldığı ya da ürünü teslim almadığı gibi ifadelerle vatandaşları manipüle ederek para talebinde bulundukları yönündedir. Bunun da alenen dolandırıcılık olduğunu vurgulayan Çetin, vatandaşın dikkatli olmasını istedi. Çetin, “Bizim vatandaşımız oltalama (phishing) dediğimiz dolandırıcılık suçu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ve haksız bir yere hakkınızda herhangi bir icra takibi yokken, gerçek bir hukuki işlem başlatılmamışken dolandırılmakla karşı karşıya kalmaktadırlar” şeklinde konuştu.

‘HİÇBİR HUKUKİ VE İCRAİ İŞLEM TELEFONLA YÜRÜTÜLEMEZ’

SMS gibi kanallardan atılan mesajlara vatandaşların itibar etmemesi gerektiğini vurgulayan Hukukçu Çetin, “Baktığımızda bu dolandırıcılık tipinin birçok olayla, birçok konuyla birlikte gündeme geldiğini görebilmekteyiz. Telefonla arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp ya da hukuk alanında herhangi bir personel, memur, icra takibi, avukat olarak tanıtıp vatandaşlarımızdan para istenmektedir. Hiçbir hukuki ve icrai işlem telefonla yürütülemez. Vatandaşlarımızı buradan bir kez daha uyaralım. Hukuki işlemlerinin her biri devletimizin resmi kanallarıyla, kurum ve kuruluşlarıyla yürütülmekte olup, SMS yoluyla icra takibi, ödeme yapmak mümkün değildir, yasaktır, suçtur. İtibar etmesinler” diye konuştu.