Telefon yüzünden ehliyet gidiyor: Direksiyon başında video çekenler dikkat

Karayolları Trafik Kanununa göre sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla bir takım yeni düzenlemeler getiriliyor. Bu düzenlemelerle birlikte, araç kullanırken cep ya da araç telefonunu veya benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanan, bunun yanı sıra direksiyon başında video ya da fotoğraf çeken sürücülere de ağır yaptırımlar uygulanacak. Direksiyon başında sosyal medyada “story” (hikaye) paylaşmak amacıyla telefon kullanan sürücülere ilk ihlalde 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL üçüncü ihlalde ise sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.

Yeni düzenlemeler hakkında konuşan Direksiyon Eğitmeni Şükran Özcan, “Direksiyon başındayken video veya benzeri fotoğraflar çekildiği zaman, araç hareket halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolmasına sebep oluyor. Telefondaki herhangi bir şeye bir saniyeden fazla bakarsak karşı tarafı göremeyeceğimiz için direksiyon hakimiyetimizi kaybedebiliriz. Üstelik hızlı gittiğimiz zaman biliyorsunuz bir hız körlüğü vardır. Hız körlüğünden dolayı sağ ve sol taraftakileri göremiyoruz. Haricen telefona da bakmamız direksiyon hakimiyetinin kaybolmasına sebep oluyor. Öndeki araçlarla takip mesafesini koruyamamamıza yol açıyor. Tabii ki takip mesafesiyle beraber arkadan çarpmalar veya buna benzer trafik kazalarına sebep olmaktadır. Cezaların her biri kurallar uygulansın diye verilmiştir. Bu cezalar uygulanacaksa kurallara da uyulmaya çalışılacaktır. Cezalar uygulanmadıktan sonra ne kadar ceza verildiğinin bir önemi yoktur. Direksiyon videosu çekmeyin. Çünkü biz görüyoruz, ellerinde telefon, story çekmeye çalışıyorlar ama öndekileri görmüyor veya sağındaki, solundaki ya da aynalara çok dikkat etmemiş oluyor. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Biz de trafikte karşılaşıyoruz zaten bunlarla. Çektiğini görüyorsunuz. Telefonla uğraşıyor veya telefonla konuşuyor. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Gerektiği zaman olası kazalar olmaması için biz kontrol etmek zorunda kalıyoruz” ifadelerinde bulundu.



Musa Demir, “Direksiyonu doğru kullanmak aslında çok önemli. Çünkü sadece kendi hayatınızı değil; arkanızdaki, önünüzdeki, sağınızdaki, solunuzdaki yayaları ve bütün vatandaşları düşünmeniz gerekir. Bu nedenle, bu tür kuralları ihlal edenlere çok ağır cezalar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta ehliyetlerine bile el konulmalıdır. Maalesef ki gençliğimiz özenti peşinde. Biri yapıyor, diğeri de onu takip ediyor. Özellikle araba videoları çekerek trafiği tehlikeye sokuyorlar. Bu yüzden, bence cezaların bir an evvel gelmesi gerekiyor. Cezalar ağırlaştırılmazsa milletimizin akıllanacağı yok. Ben direksiyon videosu çekmiyorum çünkü direksiyonu bile zor tutuyorum yani, tamamen yola odaklanıyorum. 9-10 yaşımdan beri, köy yerlerinde araç kullanmışımdır. Sağ olsun babamız da bizi iyi bir şoför olarak yetiştirdi. Hiçbir zaman öyle tehlikeli bir alışkanlığımız olmadı. Biz atadan şoförüz, bu konuda bir sıkıntı yok” şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş ise, “Devletimiz ne diyorsa doğrudur. Bu konu hakkında biz bir şey diyemeyiz. Zaten bunun sonucunda çok kazalar oluyor. Bence en iyisini yapıyorlar. Ben direksiyon videosu çekmiyorum. Bence tehlikeli yani. Adam telefona ya da ekrana bakıyor önüne bakmıyor ki. Sonra kaza olunca da hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorlar. Bence doğru bir uygulama olur. Sürücüler önüne baksınlar, telefona değil” diye konuştu.