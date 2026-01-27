Televizyon ilanlı dolandırıcılık davasında suçlamayı reddetti

İnternetten televizyon almak isteyen şahsı dolandırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan 2 sanıktan M.B.K., suçlamayı reddetti.

İddiaya göre H.S., sosyal medyada satılık televizyon için toplam 10 bin 500 TL’yi M.B.K. hesabına gönderdi. Daha sonra müştekinin şikâyeti üzerine M.B.K. ile T.C. hakkında “dolandırıcılık” suçundan dava açıldı. Duruşmaya sanık avukatları katılırken, sanıklardan M.B.K. ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede konuşan sanık M.B.K., “Ben Adana Kozan’da yaşıyorum. Bunların hiçbirini ben yapmadım. Yakınım olan bir taksici vardı, sıkışık durumdaydım, ondan borç istedim. O da ‘para veremem ama kripto para ile uğraşan arkadaşlarım var, hesabını ver’ dedi. Onlara bilgilerini verdim ve bir SIM kart çıkardım. Bana bunun karşılığında 10 bin TL vereceklerdi, vermediler. Dolandırıcılık eyleminde bulunmadım,” dedi. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.