Televole 6. şubesini Kayseri'de açıyor

Adana’da faaliyet gösteren Televole mağazası Türkiye’deki 6. şubesini Kayseri’de açıyor.

Adana’da uzun yıllardır faaliyet gösteren Ufuk Doyuran’a ait Televole mağazası, Kayseri’de 2’nci, Türkiye’de de 6’ncı şubesini Perşembe günü açıyor. Merkez Melikgazi ilçesi İnönü Bulvarı’nda açılacak şubede birbirinden indirimli ürünler satılacak.

Ufuk Doyuran, “20 yıllık bir işletmeyiz. 20 yıldır bu mağaza tüm Adanalılara hitap ediyordu. İlk şehir dışı mağazamızı da Kayseri’ye geçtiğimiz aylarda açtık. Perşembe günü de yeni mağazamızı açacağız. Her ile bir mağaza sloganıyla yola çıktık. Uygun fiyatlar uzun süre geçerli olacak” dedi.