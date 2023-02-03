Telsizciler Derneği'nden Türkuaz'a Teşekkür

Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği'ne amatör telsizciliğe verdiği desteklerden dolayı Kayseri Amatör Telsizciler Derneği (KATED) tarafından plaket takdim edildi.

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  • 03.02.2023 13:17
  • Güncelleme: 03.02.2023 13:47
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Telsizciler Derneği'nden Türkuaz'a Teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği’ne; amatör telsizciliğe verdiği desteklerden dolayı Kayseri Amatör Telsizciler Derneği (KATED) tarafından plaket takdim edildi.

Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği’ne ziyarette bulunan KATED Başkanı Yavuz Altıntop, Dernek Başkanı Mehmet Eskitaş ile bir süre görüştü. Altıntop görüşmenin ardından Amatör Telsizcilik Lisans Eğitimleri’nde kendilerine destekte bulunan Dernek Başkanı Mehmet Eskitaş ve Operasyon Sorumlusu Deniz Temel’e plaket takdim etti. KATED ile aralarındaki protokolü ilerleyen yıllarda daha da geliştirmeyi düşündüklerini belirten Dernek Başkanı Mehmet Eskitaş; "KATED Derneği’ne çok teşekkür ediyoruz. Bizim başkanımızla birlikteliğimiz 1999 Marmara Depremi’ne dayanır. 1999 Marmara Depremi’nde kimse Kayseri ile konuşamazken başkanımız Marmara Bölgesi ile Kayseri’yi görüştüren tek operatördü. O günden bu güne çok acil durumlarda birlikte çalıştık. Türkuaz olarak da KATED ile protokolümüz var. Bu protokolü ileriki yıllarda daha etkin hale getirmeyi düşünüyoruz. Derneğim ve tüm amatör telsizciler adına başkanıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KATED Başkanı Altıntop ise, Eskitaş’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek; "Afetlerde haberleşme ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara destek vermek üzere Türkuaz Su Altı ve akarsu Arama Kurtarma Derneği ile beraber çalışıyoruz. Bu zamana kadar da bizlere çok destekleri oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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İHA

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