TEM'den operasyon: 11 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde 11 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre
edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 4 şahıs olmak üzere toplamda 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.