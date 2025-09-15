TEM'den operasyon: 11 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre

edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 4 şahıs olmak üzere toplamda 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.