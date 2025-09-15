TEM'den operasyon: 11 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde 11 şahıs yakalandı.

TEM'den operasyon: 11 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre
edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 4 şahıs olmak üzere toplamda 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Gönül isterdi ki evimizde 3 puan alalım'
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: "Gönül isterdi ki evimizde 3 puan alalım"
Fenerbahçe Başkanı Koç, 'En unutamadığım ve üzüldüğüm maç Kayserispor maçı'
Fenerbahçe Başkanı Koç, “En unutamadığım ve üzüldüğüm maç Kayserispor maçı”
Kayserispor - Göztepe: 1-1
Kayserispor - Göztepe: 1-1
Kayseri Üniversitesi'ne Külliye Müjdesi: Cami ve Gençlik Merkezi Temeli Atıldı
Kayseri Üniversitesi’ne Külliye Müjdesi: Cami ve Gençlik Merkezi Temeli Atıldı
Kültür Yolu Festivali ile Kayseri'de Kültür 'Tavan' yaptı!
Kültür Yolu Festivali ile Kayseri'de Kültür 'Tavan' yaptı!
Bir Hafta Bir Yazar: Mehmet Akif Şöhretli
Bir Hafta Bir Yazar: Mehmet Akif Şöhretli
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!