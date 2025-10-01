TEM'den operasyon: 11 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla son bir ay boyunca çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. DHKP-C soruşturması kapsamında, “Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi, TEM Şube ekipleri tarafından yakalandı ve çıkarıldığı adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde toplam 11 şüpheliye işlem uygulandı. Bu şüphelilerden 4’ü emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. 3 kişi, ifadeleri alındıktan ve fotoğraftan teşhis işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı. 1 kişi, emniyet süreci sonrası adliyeye sevk edilip serbest kaldı. Diğer 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 1 kişinin ise işlemleri halen devam ediyor. DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi yakalandı. Bu kişilerden 1’i serbest kaldı, 1 kişi işlemleri tamamlandıktan sonra Şanlıurfa TEM Şube’ye teslim edildi. Kalan 6 kişi, tahkikat süreci sonrası serbest bırakılarak idari işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne yönlendirildi. Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analiz Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi hakkında bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, kamu kurumlarını dolandırıcılık amacıyla kullanma, hakaret, kayıp şahıs bildirimi, ailevi yükümlülüklerin ihlali, kilitli yerden hırsızlık, kadına yönelik tehdit, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit suçlarından ilgili birimlere teslim edildi.