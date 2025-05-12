TEM'den operasyon: 22 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 22 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

TEM'den operasyon: 22 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 11, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 1, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 10 şahıs olmak üzere toplamda 22 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

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