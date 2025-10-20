TEM'den operasyon: 22 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7 şahıs Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 15 şahıs olmak üzere toplamda 22 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

TEM'den operasyon: 22 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 15 şahıs olmak üzere toplamda 22 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP Kayseri İl Başkanı yeniden Ümit Özer oldu
CHP Kayseri İl Başkanı yeniden Ümit Özer oldu
Gaziantep'te Yerel Yönetimler Buluştu: Kayseri Heyeti Tam Kadro Katıldı
Gaziantep’te Yerel Yönetimler Buluştu: Kayseri Heyeti Tam Kadro Katıldı
İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin oldu
İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin oldu
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Şansız bir dönemden de geçiyoruz
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Şansız bir dönemden de geçiyoruz
Kayserispor - Samsunspor: 1-3
Kayserispor - Samsunspor: 1-3
Sürücülere ışıkta satış ısrarı 'yağmaya teşebbüs' sayıldı
Sürücülere ışıkta satış ısrarı 'yağmaya teşebbüs' sayıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!