TEM'den operasyon: 22 şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7 şahıs Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 15 şahıs olmak üzere toplamda 22 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 15 şahıs olmak üzere toplamda 22 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.