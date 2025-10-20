TEM'den operasyon: 22 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 15 şahıs olmak üzere toplamda 22 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.