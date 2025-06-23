TEM'den operasyon: 3 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde yakalanan 4 şahıstan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TEM'den operasyon: 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma düzenlendi. FETÖ-PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının - Dış İller Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda toplamda 4 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarının ve Adli Makamların talimatları doğrultusunda şahıslardan; 3’ü emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıstan 1’i ise emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından SEGBİS ifadesinin alınması için Kayseri CBS’ye sevk edilerek, adli kontrol yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Terörizmin Finansmanı DEAŞ suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 1 şüpheli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analiz Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma, silahla tehdit, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, basit yaralama suçlarından aranan 5 şahıs yakalanarak ilgili birimine teslim edildi.

Haber Merkezi

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