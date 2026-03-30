TEM'den operasyon: 3 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik bir haftalık çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/ PDY terör örgütü kapsamında 1, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ise basit yaralama suçundan ve aranması bulunan 2 şahıs olmak üzere, toplamda 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.