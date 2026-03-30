TEM'den operasyon: 3 şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik bir haftalık çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/ PDY terör örgütü kapsamında 1, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ise basit yaralama suçundan ve aranması bulunan 2 şahıs olmak üzere, toplamda 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.