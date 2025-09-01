TEM'den operasyon: 40 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1aylık çalışmalar neticesinde toplam 40 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 aylık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 5, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 15, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 19 şahıs olmak üzere toplamda 40 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.