TEM'den operasyon: 40 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1aylık çalışmalar neticesinde toplam 40 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

TEM'den operasyon: 40 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 aylık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 5, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 15, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 19 şahıs olmak üzere toplamda 40 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Gülsoy: İhracatı Destekleyici Politikalara Daha Fazla Öncelik Verilmeli
Gülsoy: İhracatı Destekleyici Politikalara Daha Fazla Öncelik Verilmeli
Bakan Tekin'den okul kıyafeti uyarısı: 'Velilere külfet yüklemeyin'
Bakan Tekin’den okul kıyafeti uyarısı: “Velilere külfet yüklemeyin”
Bünyan Belediyesi'ne ait 5 adet taşıt ihale ile satılacak
Bünyan Belediyesi’ne ait 5 adet taşıt ihale ile satılacak
Üniversite kayıtları başladı
Üniversite kayıtları başladı
Kayseri'de 16 Haftadır Süren Sessiz Protesto: İsrail Menşeli Ürünlere Boykot
Kayseri'de 16 Haftadır Süren Sessiz Protesto: İsrail Menşeli Ürünlere Boykot
Polis ekipleri, 5 kilogram 179,07 gram narkotik madde ele geçirdi
Polis ekipleri, 5 kilogram 179,07 gram narkotik madde ele geçirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!