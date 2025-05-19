TEM'den operasyon: 5'i Fetöcü 14 kişiye işlem yapıldı
Kayseri'de terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan soruşturma da toplamda 14 kişiye yasal işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada yapılan çalışmalarda ‘Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 3 şahıs, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahıs, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 6 şahıs olmak üzere toplamda 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.