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  • TEM'den operasyon: 5'i Fetöcü 14 kişiye işlem yapıldı

TEM'den operasyon: 5'i Fetöcü 14 kişiye işlem yapıldı

Kayseri'de terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan soruşturma da toplamda 14 kişiye yasal işlem yapıldı.

TEM'den operasyon: 5'i Fetöcü 14 kişiye işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada yapılan çalışmalarda ‘Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 3 şahıs, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahıs, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 6 şahıs olmak üzere toplamda 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

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