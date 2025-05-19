TEM'den operasyon: 5'i Fetöcü 14 kişiye işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada yapılan çalışmalarda ‘Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 3 şahıs, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahıs, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 6 şahıs olmak üzere toplamda 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.