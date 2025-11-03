TEM'den operasyon: 6 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 şahıs olmak üzere toplamda 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.