TEM'den operasyon: 6 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 6 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 şahıs olmak üzere toplamda 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

