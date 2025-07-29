TEM'den operasyon: 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
TEM ekiplerince yapılan operasyon neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda şahısların saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (42) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.