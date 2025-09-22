TEM'den operasyon 9 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalarda 5 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.