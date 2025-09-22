TEM'den operasyon 9 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalarda 5 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

TEM'den operasyon 9 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalarda 5 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sümer Fen Lisesi, İstanbul'dan birincilikle döndü
Sümer Fen Lisesi, İstanbul’dan birincilikle döndü
Kayseri'nin 'Gadasını aldıklarım' takımına Uluslararası yarışmada sunum ödülü
Kayseri'nin "Gadasını aldıklarım" takımına Uluslararası yarışmada sunum ödülü
Kayserili öğrencilerden Türkiye ikinciliği
Kayserili öğrencilerden Türkiye ikinciliği
Çağları aşan 'Ahilik Mesajı' protokol töreniyle yâd edildi
Çağları aşan 'Ahilik Mesajı' protokol töreniyle yâd edildi
Hunat Medresesi Sanatçıları, Almanya'da Kayseri'yi Tanıttılar
Hunat Medresesi Sanatçıları, Almanya'da Kayseri'yi Tanıttılar
Başkan Büyükkılıç'a Ahilik Haftası Ziyareti
Başkan Büyükkılıç'a Ahilik Haftası Ziyareti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!