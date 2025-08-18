TEM'den operasyon: Fetö'den 3 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

TEM'den operasyon: Fetö'den 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 3 şahıs olmak üzere toplamda 6 şahıs yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Yumaklı, İklim Kanunu'nda yapay et ile ilgili düzenleme olmadığını bildirdi
Bakan Yumaklı, İklim Kanunu’nda yapay et ile ilgili düzenleme olmadığını bildirdi
Son bir haftada 18 bin 780 adet makaron ele geçirildi
Son bir haftada 18 bin 780 adet makaron ele geçirildi
16 Adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
16 Adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
Narkotik operasyonunda 32 kişi yakalandı
Narkotik operasyonunda 32 kişi yakalandı
Çadırda ölü bulunan çiftin kimlikleri belli oldu
Çadırda ölü bulunan çiftin kimlikleri belli oldu
TEM'den operasyon: Fetö'den 3 kişi yakalandı
TEM’den operasyon: Fetö'den 3 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!