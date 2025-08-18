TEM’den operasyon: Fetö'den 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 3 şahıs olmak üzere toplamda 6 şahıs yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.