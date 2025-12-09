TEM'den operasyon: FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi 4 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerinin yapmış olduğu operasyonlar sonucunda 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs saklandıkları adreste yakalandı ve gerekli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün 'gaybubet' ismini verdiği ve örgüt üyelerinin saklandığı hücre evlerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar sonucunda;
Haklarında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 yaşındaki ihraç polis memuru E.S., 50 yaşındaki ihraç komiser yardımcısı E.K., 34 yaşındaki ihraç üsteğmen S.A. ve 53 yaşındaki Ü.B., saklandıkları adreste yakalandı ve adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.