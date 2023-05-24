TEM tarafından yapılan 2 farklı operasyonda 14 terör şüphelisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda TEM ekiplerince kent genelinde 2 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 6 şüpheli, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde Kayseri’de faaliyet yürüten 8 şüpheli olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.