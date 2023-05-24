TEM tarafından yapılan 2 farklı operasyonda 14 terör şüphelisi yakalandı

 Kayseri'de PKK ve FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. 

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  • 24.05.2023 17:52
  • Güncelleme: 24.05.2023 17:52
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TEM tarafından yapılan 2 farklı operasyonda 14 terör şüphelisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda TEM ekiplerince kent genelinde 2 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 6 şüpheli, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde Kayseri’de faaliyet yürüten 8 şüpheli olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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