TEM uygulamalarında bin 16 şahıs sorgulandı

Kayseri'de polis ekiplerinin kamu düzeninin korunması ve muhtemel terör eylemlerinin engellenmesi kapsamında yürütmüş olduğu uygulamalar sonucunda bin 16 şahıs ve 152 araç sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kamu düzeninin korunması ve muhtemel terör eylemlerinin engellenmesi kapsamında 183 personel ve 29 ekibin katılımıyla yürütmüş olduğu 'TEM Uygulamaları' sonucunda;

bin 16 şahıs ve 152 araç sorgulandı, 4 kimliksiz şahsı yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapıldı. Bunun yanı sıra 8 araç sürücüsüne de trafik kanunun ilgili maddelerince toplamda 52 bin 617 lira cezai işlem uygulandı.

