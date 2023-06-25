TEMA gönüllülerinden Develi kültür gezisi

Kayseri’de TEMA gönüllüsü bir grup akademisyen Develi ilçesinde kültür gezisi gerçekleştirdi.

TEMA gönüllüsü bir grup akademisyen Develi’de tarihi ve kültürel güzellikleri ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgiler aldı. Gönüllüler ilçede gezdikleri bölgelerde hatıra fotoğrafı çektirdi. Develi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü rehberliğinde yapılan gezi sonrası TEMA gönüllüleri, misafirperverliğinden ve ilgisinden dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a ve personeline teşekkürlerini etti.