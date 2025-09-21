Tema Vakfı İl Temsilcisi Bilgil, 'Yenilenebilir enerjiye geçişi destekleyen politikalar uygulanmalı'

Kanadalı Tasarımcı ve Çevre Aktivisti Ken Wallace tarafından 2008 yılında başlatılan Dünya Sıfır Emisyon Günü her yıl 21 Eylül'de kutlanmaktadır. Amacı fosil yakıt tüketimini olabildiğince durdurmak veya en aza indirerek sera gazı emisyonlarını azaltmayı teşvik etmektir. Dünya Sıfır Emisyon Günü hakkında konuşan Tema Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Halis Bilgil, "21 Eylül Sıfır Emisyon Günü, her yıl küresel ölçekte kutlanan bir farkındalık günüdür. İlk kez 2008’de Kanada’nın Nova Scotia bölgesinde önerilmiş ve kısa sürede uluslararası bir harekete dönüşmüştür. Amacı; bireyleri, kurumları ve devletleri fosil yakıt tüketimini en az bir günlüğüne durdurmaya davet ederek, sera gazı salımlarının iklim üzerindeki etkisine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktır. Bu gün, aynı zamanda topluma şu mesajı verir: Enerjiyi daha verimli kullanmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, karbon emisyonlarının, hava kalitesi ve iklim değişikliği üzerindeki etkileri konusunda farkındalık yaratmak, günlük yaşamda karbon ayak izini azaltacak alışkanlıklar geliştirmek mümkündür. Kısacası 21 Eylül, hem bir farkındalık günü hem de düşük karbonlu bir gelecek için sembolik bir eylem çağrısıdır. 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü’nde hatırlatıyoruz: Fosil yakıtlardan çıkılarak yenilenebilir ve temiz enerjiye geçişi destekleyen politikalar hayata geçirilmeli, Madencilik ve sanayi faaliyetlerinde sıkı denetim ve şeffaf izleme mekanizmaları olmalı, kentlerde toplu taşıma, bisiklet ve yaya ulaşımını teşvik eden yatırımlar yapılmalı, orman ve doğal alanların imara açılması durdurulmalı. Türkiye genelinde 1 milyon 200 binin üzerinde ve Kayseri’de yaklaşık 16 bin gönüllüsü olan TEMA Vakfı, tüm il ve ilçelerimizde olduğu gibi Kayseri’de de başta toprak olmak üzere iklim değişikliği, sıfır atık, sıfır emisyon, ağaçlandırma, doğal varlıkları koruma, eğitim, savunuculuk ve çevre politikaları, biyolojik çeşitlilik ve kırsal kalkınma gibi bir çok alanda çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.